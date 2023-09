Savona, assegnata la perizia di variante per la passeggiata a mare di via Nizza

I lavori della passeggiata sul mare dovevano partire due anni fa, finanziati dal Bando periferie per circa 4 milioni di euro nell'ambito del Piano di riqualificazione urbana, per un investimento complessivo di circa 19 milioni. In seguito ad un aumento dei prezzi dei materiali l'impresa che si era aggiudicata i lavori aveva chiesto una revisione degli importi dei contratti. A richiedere una revisione del progetto anche alcune problematiche emerse di recente che il Comune definisce “imprevedibili” come modifiche al chiosco bar dalla spiaggia Natarella e ai Bagni Raphael.