Rigassificatore, i Giovani Democratici di Savona: "Inaccettabile venga collocato a ridosso dell’Area Marina Protetta"

"Condividiamo la preoccupazione delle categorie economiche e turistiche sia sull'impatto visivo, sia per le ricadute negative di carattere economico"

I Giovani Democratici di Savona esprimono una forte critica nei confronti del Governatore della Liguria, Giovanni Toti, che ha deciso di collocare il rigassificatore a Vado Ligure senza un consulto preventivo con le amministrazioni e le popolazioni interessate. "Condividiamo la preoccupazione delle categorie economiche e turistiche sia sull’impatto visivo e per le ricadute negative di carattere economico. Per noi è’ inaccettabile che il rigassificatore venga collocato a ridosso dell’Area Marina Protetta e del Santuario dei cetacei", spiegano i Dem. "Il progetto non risponde all’esigenza sempre più pressante, visti i cambiamenti climatici in atto e sotto gli occhi di tutti, di attuare politiche finalizzate alla transizione energetica ed ecologica in linea con le missioni del Piano di Ripresa e Resilienza. Per questi motivi diciamo 'no' al rigassificatore", concludono i Giovani Democratici di Savona.

Comunicato stampa

