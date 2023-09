E' mancato Ugo Boasso, pasticcere di successo e re della focaccia: i funerali ad Alassio

All'età di 91 anni è mancato Ugo Boasso. Era conosciuto per la sua maestria nel campo della pasticceria e per aver creato una focaccia amata da tutti.

Originario di Carcare, Boasso ha trascorso gran parte della sua vita a dedicarsi alla sua passione: la creazione di prelibatezze dolci e salate. La sua dedizione al lavoro è rimasta inalterata fino all'ultimo giorno.

Nel 2013, all'età di 81 anni, aveva lasciato il suo paese natale per aprire una nuova pasticceria/focacceria ad Alassio, in via Dante angolo vicolo San Domenico. La sua focaccia ha oltrepassando i confini della Val Bormida, diventando in breve tempo un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo.

I funerali si terranno questa mattina ad Alassio, venerdì 1° settembre, alle ore 10 nella chiesa di Sant'Ambrogio. Lascia la moglie Natalia, le figlie, il figlio, i nipoti e la nipote.