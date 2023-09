Politica |

Il Pd contro il rigassificatore: "Il progetto presenta elementi poco chiari e numerose criticità"

"Con questa vicenda Toti sta letteralmente prendendo a schiaffi il territorio savonese". attaccano i Dem

"Abbiamo ribadito più volte il nostro sconcerto per la gestione della questione rigassificatore da parte di Toti, che su questa vicenda sta letteralmente prendendo a schiaffi il territorio savonese". Cosi commentano in una nota la Federazione provinciale Pd, l'Unione comunale Pd Savona e circoli Pd di Vado Ligure, Quiliano, Altare, Carcare e Cairo Montenotte. "L'annuncio dato prima ai giornali e solo dopo alle amministrazioni e alle parti sociali, l'avvio tardivo e parziale del confronto con i territori (perché coinvolgere solo pochi comuni, spesso presi a piccoli gruppi, quando il tema è evidentemente di respiro almeno provinciale e riguarda anche gli attori economici e sociali?), il balletto "incontro sul posto/incontro a Genova": tutto questo ha contribuito ad amplificare le preoccupazioni delle persone, concedendo di fatto spazio e argomenti a chi vuole cavalcarle", proseguono i Dem. "Il progetto, d'altronde, presenta vari elementi poco chiari e numerose criticità. Occorrono garanzie certe, innanzitutto, sul tema della sicurezza dell'impianto, nonché sull'impatto dello stesso sulla qualità dell'acqua e su flora e fauna marina. Appaiono poco chiari anche i benefici per il territorio, posto che in termini occupazionali e a quanto pare anche di costo dell'energia i vantaggi non ci saranno. Per quanto riguarda le criticità, la collocazione della nave a una distanza così ridotta dalla costa sta preoccupando in modo significativo gli operatori economici e il mondo del turismo: è davvero inevitabile posizionarla a poco più della metà della distanza dalla costa rispetto al rigassificatore di Ravenna e a meno di un quinto della distanza di quello di Livorno?". "Il tracciato del gasdotto e gli impianti a terra, poi, destano perplessità: è macroscopico il problema del borgo dei Gagliardi di Valleggia, una zona agricola che verrebbe totalmente occupata da una stazione "pde" grande come due campi da calcio. Occorre un radicale cambio di rotta e un ascolto vero, reale, delle istituzioni locali e delle parti sociali, che possa portare a conseguenze concrete e non alla mera "presa d'atto dell'inevitabile". Finora i segnali sono stati ben poco incoraggianti. Altrove ci sono stati casi di impianti di rigassificazione accettati dai territori, ma la conduzione della vicenda è stata totalmente diversa". "Il progetto presentato, per quello che ne possiamo dire considerati i ritardi e i deficit nella comunicazione dello stesso, e nell'assenza totale di una programmazione energetica regionale, a queste condizioni non è accettabile. Soprattutto, non è in alcun modo accettabile il metodo impositivo e verticistico con il quale la vicenda viene gestita da Toti e dalla Regione Liguria, presumiamo con il pieno assenso degli eletti del nostro territorio che fanno parte della maggioranza regionale", concludono i Dem.

Comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.