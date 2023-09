Soccorsi in mare a Spotorno e Celle Ligure: codici gialli al San Paolo

Due soccorsi in mare in questo primo sabato di settembre.

Poco prima delle 17.00 attimi di apprensione a Spotorno, dove i militi della locale Croce Bianca sono intervenuti nei pressi di piazza Rizzo: poco distante da lì, infatti, una donna di circa 60 anni è stata tratta in salvo. Sul posto anche l'automedica. La donna è stata trasportata in codice giallo al San Paolo.

Intorno alle 17.10, invece, soccorsi mobilitati a Celle Ligure all'altezza del litorale antistante il tratto di via Aurelia di levante: sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Varazze e l'automedica. Anche in questo caso la persona soccorsa è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Savona.