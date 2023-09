Albisola, presa a calci e pugni la sagoma del pescatore sulla passeggiata: la telecamera riprende l'atto vandalico

La sagoma del pescatore di Albisola Superiore presa a calci e pugni. È successo nella notte di sabato 2 settembre, intorno alle 2.00 e a lanciare l'allarme è stata l'Associazione Pescatori di Albisola Capo che ha pubblicato sui social le immagini delle telecamere di videosorveglianza che vedono un giovane scagliarsi sulla passeggiata sulla sagoma utilizzata da molti come foto ricordo.

"Un 'bravo ragazzo' ha pensato bene di distruggerla. Se qualcuno ne riconosce le sembianze contattatemi, così presentiamo denuncia, per quel che serve - dicono dai Pescatori - Forse qualcuno penserebbe che la soluzione migliore sarebbe applicare lo stesso trattamento all'autore. No, bisogna denunciare i responsabili e poi pubblicare i nomi. Anche a costo di una denuncia per violazione della privacy".