Lotta alle zanzare Arbovirus, l'ordinanza del comune di Albenga

Anche il comune di Albenga, dando seguito alla richiesta proveniente da Asl 2, ha emanato ordinanza relativa alla “lotta alla diffusione delle zanzare e trasmissione di Arbovirus - Informativa alla popolazione”.

In particolare l'Asl 2 - Dipartimento di Prevenzione, al fine di ridurre il rischio di trasmissione di Arbovirus, ha trasmesso le seguenti indicazioni per sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti che di seguito si illustrano: il controllo attivo del vettore in aree private (impiego di formulati insetticidi idonei all'uso domestico in campo civile, rimozione dei siti dove possono riprodursi le zanzare) e la messa in campo di misure individuali di protezione, in particolare nelle prime ore del mattino e nelle ore crepuscolari di seguito riportate:

1) all'aperto, utilizzare repellenti cutanei per uso topico registrati come Biocidi o come Presidi medico chirurgici attenendosi alle norme indicate sui prodotti, ponendo particolare attenzione al loro impiego su bambini, donne in gravidanza e in allattamento;

2) indossare indumenti di colore chiaro che coprano il corpo il più possibile (camicie a maniche lunghe, pantaloni e gonne lunghe);

3) in assenza di impianto di condizionamento d'aria, utilizzare zanzariere ai letti, alle finestre e alle porte d'ingresso avendo cura di controllare che siano integre e ben chiuse;

4) nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticidi elettrici, arieggiando bene i locali prima di soggiornarvi.

Per informazioni generali/trasmissione/incubazione e sintomi/azioni di prevenzione, si consiglia di visitare il sito dell’Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/westnile/.