Attualità |

Spotorno, il 14 settembre l'incontro pubblico sul rigassificatore. I Comuni del golfo: "Criticità non barattabili con alcuna compensazione"

Sarà presente il dottor Stevanin. In analisi verrà posta anche la concomitanza dell'impianto con il deposito GNL di Bergeggi

Sarà la Sala Palace di Spotorno ad ospitare, alle 21 del prossimo giovedì 14 settembre, il primo incontro informativo e di analisi che i Comuni del Golfo dell'Isola organizzeranno con la popolazione e alcuni esperti tecnici circa l'impatto che potrebbe avere l'installazione del rigassificatore con sosta per diversi anni della nave Golar Tundra al largo di Vado Ligure, a partire dal 2026. Due sono i punti su cui verterà l'incontro: "Durante gli incontri con la Regione e con l’associazione 'Uniti per la salute' e i conseguenti approfondimenti sono emerse numerose criticità (ambientali, di sicurezza e sulla salute dei cittadini) che non sono barattabili con alcuna compensazione - spiegano i Comuni del Golfo - Inoltre, la concomitanza del rigassificatore con il progetto di deposito costiero di GNL nel porto di Bergeggi-Vado (entrambi a rischio di incidente rilevante e vicini) impone un'ulteriore attenzione alla sicurezza". "La somma dei due rischi infatti, e gli impatti degli incidenti di un impianto sull’altro non sono mai stati valutati in nessuna sede (nazionale, regionale e locale) - aggiungono quindi i sindaci del comprensorio - Ora ci sono le condizioni per poter fare una assemblea pubblica per informare i cittadini del Golfo e raccogliere le loro osservazioni e dubbi". Sarà presente l’ingegner Stevanin, consulente del Comune di Quiliano ed esperto di valutazioni di impatto ambientale, conoscitore del territorio per aver trattato già la questione di Tirreno Power al fianco dei Comuni di Quiliano e Vado e dell’associazione Uniti per la salute. L’assemblea pubblica sarà trasmessa in streaming sul profilo youtube del Comune di Spotorno e, in attesa di grande affluenza, sarà possibile assistervi anche nelle sale consiliari dei municipi di Noli e Spotorno.

Redazione

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.