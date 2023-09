Toirano, nuovo direttivo per il "Consorzio Irriguo di miglioramento fondiario Rio della Valle"

Nell’ambito dell’assemblea i soci partecipanti si sono confrontati con il nuovo direttivo e hanno dato loro suggerimenti per il mandato 2023/2028 che si dovranno tradurre in indirizzi strategici per il buon funzionamento dell’ente e del servizio idrico rurale; obbiettivo del direttivo, espresso in assemblea, è stato, anche , quello di aumentare la partecipazione attiva di tutti i soci al fine di cogliere spunti e critiche costruttive nell’ambito del nuovo mandato.

"Come sindaco e quindi in rappresentanza del comune di Toirano, quale socio di maggioranza del Consorzio, sono particolarmente soddisfatto dell’esito dell’assemblea, che ha sostanzialmente confermato il precedente direttivo nominando Presidente Riccardo Maineri, agricoltore locale giovane ma d’esperienza; non posso fare a meno, di ringraziare il Presidente uscente Marco Aschero per il lavoro svolto con serietà, costanza e devozione nell’interesse di tutti i coltivatori di Toirano e dei fruitori del consorzio; un pensiero va anche ad uno dei pilastri di questo ente, il compianto amico Piero Mazzarello, che ha operato sino all’ultimo in sinergia con il precedente direttivo" ha dichiarato il primo cittadino toiranese Giuseppe De Fezza.