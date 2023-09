Bando deserto per Funivie, Foscolo (Lega): "Bisognava evitare questo doppio ritardo"

"In questi anni la Lega si è sempre impegnata attivamente per la questione riguardante Funivie Spa. Il costante lavoro svolto dalla sottoscritta nel suo mandato alla Camera dei Deputati, insieme ai senatori Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone, e quello del viceministro Edoardo Rixi hanno in primis garantito la cassa integrazione ai lavoratori e poi hanno permesso il reperimento dei fondi per la ricostruzione. Non posso che esprimere rammarico e sconcerto nel leggere che la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ripristino dell’impianto funiviario è andata deserta".

Così in una nota Sara Foscolo, segretario provinciale di Savona della Lega Salvini Premier.

Che poi aggiunge: "Nonostante l’impegno della politica, oggi siamo di fronte ad un fallimento e chiedo se il commissario abbia una soluzione alternativa. Forse serviva più attenzione su questa opera, profondamente diversa da altre perché strategica per il territorio e impattante sulla vita dei suoi lavoratori. Era quindi fondamentale evitare questo doppio ritardo".