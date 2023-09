Ppi di Albenga, Mai (Lega) insiste sull'apertura h24: "Chiesta all'assessore Gratarola una verifica sul personale"

"Sono oltre 1000 (con picchi di 70 persone al giorno), gli accessi registrati al Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Albenga nel primo mese dalla sua riapertura, avvenuta il 15 luglio scorso. Un dato che si commenta da solo ed è uno degli evidenti motivi che mi hanno portato a condurre iniziative solitarie in Regione, per ottenere presso il Santa Maria di Misericordia, la riapertura del PPI 24 ore". Lo dice in una nota Stefano Mai, Capogruppo della Lega in Regione Liguria.

"Si tratta di persone arrivate sia a bordo delle ambulanze che in autopresentazione - prosegue Mai - Sono stati trattati con successo anche casi di una certa gravità, come un arresto cardiaco e un’emorragia cerebrale, e questo testimonia la grande professionalità di tutto il personale, che ringrazio. Il servizio reso è stato certamente essenziale per tutto il comprensorio, ma ha rappresentato anche uno sgravio di lavoro importante per il pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che continua a vivere momenti difficili a causa del gran numero di persone da trattare".

"È evidente, che senza la riapertura del Ppi di Albenga, il pronto soccorso di Pietra avrebbe rischiato di andare in tilt. Purtroppo, ho però saputo anche di alcune persone che arrivate al Ppi di Albenga dopo le ore 20 (attuale orario di chiusura), sono state dirottate su Pietra e hanno dovuto attendere diverse ore aggiuntive per poter essere visitate. È dunque importante, adesso, riuscire a ottenere l’apertura h24 come avevo chiesto. Istanza che si trova ancora sul tavolo del ministero competente, anche se abbiamo ragionevole certezza di ritenere che possa essere accolta".

"In attesa che arrivi l’ok da Roma, ho scritto all’Assessore Gratarola (ma già glielo avevo anticipato a luglio) per chiedergli di verificare la disponibilità di personale sanitario da impiegare all’interno del Punto di primo intervento quando questo sarà aperto 24 ore su 24, in modo da essere pronti per farlo funzionare subito a pieno regime dal momento in cui ci verrà concessa l’estensione di orario" conclude infine Mai.