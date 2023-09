Albenga, tre giorni di festa al Sacro Cuore per finanziare il restyling della casa parrocchiale di Nava

Tre giorni di musica, festa e buon cibo. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre presso l’oratorio del Sacro Cuore di Albenga si svolgerà la “festa del Cortile”, evento organizzato dalla Parrocchia Sacro Cuore. Oltre alla cucina e all’ottimo vino, lo staff organizza una grande rassegna di intrattenimento musicale dal vivo.

L’intero incasso di questa sagra sarà utilizzato per finanziare i lavori di ristrutturazione del tetto della casa parrocchiale di Nava come spiega il parroco don Pablo: “Le case del Sacro Cuore a Nava sono nel cuore di tanti ragazzi ma anche tanti adulti che negli anni hanno avuto la fortuna di passare di lì. Adesso sono necessari dei lavori di manutenzione per poter continuare ad utilizzare questa preziosa risorsa della nostra parrocchia. Speriamo quindi che il ricavato di questi tre giorni di festa possa andare a coprire queste spese”.