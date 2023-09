Il pianista Matthew Lee fa scatenare Alassio al suono dei suoi arrangiamenti rock, jazz e moderni

La Gesco di Alassio, assieme al Comune e con l'intercessione del dj inglese Nick The Nightfly, ha voluto offrire una cena/spettacolo in un noto hotel della Città del Muretto con il bravissimo pianista Matthew Lee (non inganni il nome, che è d'arte: si tratta del 41enne di Pesaro Matteo Orizi).

Da ragazzo i genitori lo iscrissero al Conservatorio sperando ne uscisse da pianista classico, o da camera. Ma Matteo, appassionatissimo di rock, jazz e musica moderna, al Conservatorio non faceva altro che arrangiare i pezzi classici in taglio rock o jazz e la cosa gli costò l'espulsione dal Conservatorio. Un'espulsione che gli fu utile, in quanto la sua passione per la musica rock aumentò e lo spronò a sviluppare il suo modo di far musica, arrivando al grande successo.

Non poté quindi far altro che inventarsi un nome d'arte adatto alla musica americana: quello, appunto, di Matthew Lee, i cui concerti sono ora positivamente contesi.

Ieri sera (7 settembre, ndr) davanti a un pubblico compassato ed elegante, Matthew con la sua favolosa band ha fatto scatenare i compostissimi presenti che, oltre ad applaudire calorosamente, si sono alzati dai tavoli ballando freneticamente.

La Gesco ha annunciato altri due appuntamenti d'arte, questa volta entrambi presso la ex Chiesa Anglicana: il 22 settembre Dario Vergassola con la cantante Simona Bencini (dei "Dirotta su Cuba") e la sera seguente, il 23, il cantante Fabio Concato. Padrino presente sempre Nick the Nightfly.