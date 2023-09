Biker cade sulle alture di Calizzano, interviene l'elicottero Drago

Un biker di nazionalità straniera è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo una caduta a Calizzano.

L'uomo, intorno alle 12,30 si trovava in località Giaire quando è caduto. Subito le sue condizioni si sono rivelate serie ma l'uomo non è in pericolo di vita. Ha riportato un trauma cranico e toracico.

Sono intervenuti sul posto dai milito della Croce Verde di Bardineto e il Soccorso Alpino di Andora-Varigotti ma, vista la situazione, è stato poi chiamato l'elicottero Drago da Genova. ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il biker ferito è un uomo di nazionalità straniera di circa 60 anni di età.