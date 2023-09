Savona, variazione di bilancio approvata in giunta, 250.000 euro di trasferimenti dalla Regione per i danni alluvionali

La giunta savonese, su una pratica presentata dall'assessore Silvio Auxilia, ha approvato una nuova variazione che vede alcune maggiori risorse da scrivere a bilancio.

Tra le entrate ci sono 60.000 per i canoni del mercato settimanale e 85.000 euro di entrate dei permessi a costruire che verranno impiegati in parte per interventi alla fortezza del Priamar e per la parte restante per impianti di climatizzazione in alcuni uffici scolastici.

Invece 250.000 euro di trasferimenti dalla Regione andranno a finanziare la parte di risarcimento danni alluvionali e altri 5.000 euro della Regione sono invece destinati alla Cultura, nello specifico al progetto “Sulla rete di Ulisse” e 5.000 euro arrivato dai contributi per il parco eolico installato da privati su territorio comunale.

Per il sociale, con il progetto “Welfare di comunità” sono previste entrate per 56.000 euro. Il progetto è finanziato in parte dalla Fondazione De mari e in parte da risorse del Comune. Tra le uscite figurano 20.000 euro del contributo annuo versato a Spes.