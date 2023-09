Bardineto, a far baldoria con gli amici con hashish e un coltello serramanico: un uomo denunciato

Durante un recente servizio notturno, la pattuglia dei Carabinieri di Calizzano è stata attirata dalle urla di un gruppo di persone, difficili da non sentire nel silenzio delle due del mattino in località Castello, a Bardineto. Nessuna aggressione in corso, per fortuna, ma tre uomini noti come consumatori di stupefacenti e una donna che, sdraiati a terra e visibilmente ubriachi, si davano a una baldoria un po’ troppo rumorosa.

È stata però la mossa maldestra di uno di loro a far capire ai militari che non era il caso di chiudere la faccenda con un semplice ammonimento ad abbassare la voce: uno di loro, infatti, ha provato a nascondere un barattolo che, dopo il controllo, si è rivelato contenere circa dieci grammi di marijuana.

A quel punto l’uomo, che ha deciso di assumersi la totale responsabilità della detenzione, è stato sottoposto a una perquisizione personale, dalla quale è emerso anche il porto di un coltello a serramanico.

Inevitabile dunque la perquisizione anche a casa, con in rinvenimento di ulteriori 0,3 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo crack e, soprattutto, di tutto il necessario per il taglio e il confezionamento della droga: circostanza che ha trasformato la detenzione in un’accusa di spaccio.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato a piede libero sia per la detenzione dello stupefacente che per l’illegale porto del coltello.

Va ricordato come il procedimento sia attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti finora adottati non implichino la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.