Con il Decreto Caivano, arriva la "stretta" per i giovani. Criminologo Padovano: "Si scopre il problema dalla sera alla mattina e lo si affronta con misure senza una minima certezza"

“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”.

Questo il nome che è stato disposto dal Consiglio dei Ministri per il "Decreto Caivano" che tra le misure prevede il daspo urbano anche per i maggiori di 14 anni, il foglio di via obbligatorio, il contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, la prevenzione della violenza giovanile e il divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici, l'ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni, il contrasto dei reati commessi dai minori, le misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale, la custodia cautelare e un percorso di rieducazione del minore, la sicurezza degli istituti penali per minorenni e le disposizioni in materia di tutela dei minori che utilizzano dispositivi informatici.

Abbiamo trattato del tema con il criminologo Stefano Padovano docente di Criminologia e Sociologia del disagio e della devianza all'Università di Genova e Cattolica di Milano.

"Tutto quello che emerge da questo decreto è che ogni tanto la politica dell'ultimo decennio si sveglia e si accorge che ci sono criticità, in un'età quella adolescenziale che sono organiche, messe in conto - ha detto Padovano - sostanzialmente mi sembra che non ci sia nulla di incoerente rispetto a questa stesura di questo disegno di legge che comunque verrà rivisto e smussato. Si scopre il problema dalla sera alla mattina e lo si affronta con misure di cui non si ha alcuna minima certezza rispetto alle criticità le cui risposte possono essere compatibili, realizzabili e di successo".

"Continua ad avere un senso per il sistema politico offrire risposte più intese a bucare mediaticamente o invece mirate a rafforzare tutto quello che è stato fatto nei decenni precedenti? - ha proseguito Stefano Padovano - Si dovrebbero rafforzare le comunità di accoglienza per i minori devianti previste dalla legge, questa non sarebbe una necessità? Io credo di si. Rafforzare i progetti di prevenzione primaria rivolti a minori che non hanno compiuto reati o sono di fronte al primo reato. Se l'obiettivo è quello di attenuare i percorsi devianti, facendo questo riusciremo meglio a intercettare il problema. Bisognerebbe andare a implementare le figure professionali che sperimentano progetti innovativi a contrasto della criminalità, di contesti devianti. Non sarebbe più opportuno?".

Nel savonese ci sono delle eccellenze da questo punto di vista, ma rischiano di non bastare.

"Da Varazze ad Andora passando per l'entroterra, ci sono delle eccellenze da parecchi anni che offrono servizi ai quali sono corrisposti dei risultati. Le maggiori sperimentazioni nelle aree dei 4 distretti sociali, sono quelle con cui ho avuto il piacere di collaborare, da Noli a Borghetto Santo Spirito - precisa - costruire un progetto come quello che fa riferimento al Link nell'ambito finalese, confermato quest'anno, che vuole diventare riferimento anche per gli altri distretti, che mette insieme tutti, richiede una professionalità non indifferente, richiede lo sforzo di lavorare con strumenti nuovi e loro sono messi in discussione".

Il progetto LINK Centro Culturale Giovanile Diffuso, è stato promosso dal Comune di Finale Ligure, ed è proprio rivolto a creare spazi di incontro e condivisione tra i ragazzi del territorio.

"Questo progetto non ha messo insieme 20-30 ragazzi che da Varazze ad Andora erano stati segnalati alla Procura dei minori, ma trasversalmente dà la possibilità a chi vuole di partecipare a questi laboratori. Dobbiamo quindi spiegare che ci sono forme diverse per stare insieme - conclude Padovano - Non è un ambito emergenziale quello savonese ma che ha le sue criticità. Il furto e lo spaccio spesso vengono attualizzati con l'utilizzo di sostanze dentro un intreccio in cui le famiglie, scusate l'ossimoro, pure presenti, sono spesso non presenti. Che cosa gli si sta dando di sbagliato ai nostri giovani e cosa non gli stiamo dando?".