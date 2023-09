Villanova d'Albenga, auto sbanda e abbatte un lampione della luce

Intervento della macchina dei soccorsi nella tarda serata tra sabato 9 e domenica 10 settembre a Villanova d'Albenga, in via De Amicis, dove il conducente di un'auto ha perso improvvisamente, per cause non ben accertate, il controllo andando a sbattere contro un palo della luce.

L'elemento dell'illuminazione pubblica è stato abbattuto, e dallo stesso sono fuoriuscite alcune scintille.

Per mettere in sicurezza la zona è stato così necessario l'intervento dei vigili del fuoco insieme a quello delle forze dell'ordine e del personale sanitario che hanno verificato le condizioni delle persone a bordo del mezzo senza necessità di ricoveri.