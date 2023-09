Politica |

Albisola Superiore, la minoranza chiede un confronto in una commissione sul rigassificatore

La richiesta firmata dai capigruppo Scarone (M5S) e Bacino (Passione in Comune)

In relazione al progetto del rigassificatore con il conseguente posizionamento della Golar Tundra davanti alle spiagge di Savona e Vado Ligure, i gruppi consiliari di minoranza del M5S Albisola e di "Passione in Comune" hanno richiesto una Commissione Consiliare urgente al sindaco di Albisola Superiore, "affinché si possa discutere della problematica e conseguentemente ne derivi una pronuncia da parte dell’Amministrazione su un progetto che interesserà nelle sue conseguenze anche il nostro litorale, con relative ripercussioni sull’ecosistema marino e le attività costiere che vivono di turismo per molti mesi all’anno come i bagni marini, le attività di ristorazione e di ricezione turistica, senza considerare la sicurezza dei cittadini, in relazione a potenziali incidenti che potrebbero accadere, vista la grande incidenza di navi metaniere". Così in una nota i capigruppo consiliari Stefania Scarone e Marino Baccino.

Redazione

