Attualità |

Il "no" al rigassificatore scritto per le strade: tra Vado e Quiliano ancora striscioni (FOTO)

Nella serata di ieri, 11 settembre, diversi sono stati i messaggi appesi per le vie dei due Comuni

Mentre le parti politiche favorevoli annunciano di voler scendere pubblicamente nel dettaglio per argomentare le proprie ragioni e garantire sulla sicurezza dell'operazione, come nell'annunciata diretta Facebook del presidente Toti prevista per il pomeriggio odierno (leggi QUI), la voce dei cittadini di Vado e Quiliano contrari al riposizionamento del rigassificatore nel mare savonese corre per le strade. Dopo il "blitz" di qualche giorno fa, sia nel comune costiero che nel centro dell'entroterra riecco nella serata di ieri (11 settembre, ndr) nuovi striscioni che dicono "no al rigassificatore".

Redazione

