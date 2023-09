Biker colto da ictus a Molini di Triora: salvato grazie alla Stroke Unit di Neurologia del Santa Corona

Il caso di ischemia cerebrale acuta accusato da un biker spagnolo a Molini di Triora e trattato all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, si è chiuso con la dimissione in condizioni ottimali. Il fatto risale al 16 agosto, il 46enne stava arrivando in paese a bordo della sua bici quando è stato colto da ictus.



In gravi condizioni neurologiche, era stato soccorso in tempi brevi dall’ambulanza Proteus e successivamente trasferito con elisoccorso all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al nosocomio gli era stato diagnosticato un ictus ischemico da occlusione di un’arteria del cervello, con elevato rischio di mortalità o morbilità grave, viene effettuata fibrinolisi sistemica dal Neurologo della Stroke Unit della S.C. di Neurologia.



Accertata la causa del malore, viene sottoposto a trattamento endovascolare dal dottor Antioco Sanna coadiuvato dal personale infermieristico e tecnico della sala angiografica.

“L’intervento effettuato ha consentito in breve tempo di disostruire l’arteria interessata utilizzando la “trombectomia meccanica” con buon recupero neurologico già nelle ore successive alla procedura endovascolare, durante il ricovero iniziale in rianimazione. - spiega il dottor Sanna - La procedura è stata effettuata utilizzando un sistema dedicato al recupero degli emboli cerebrali attraverso cateteri di aspirazione e stent, costituiti da maglie metalliche intrecciate tra loro, che vengono avanzati nelle arterie cerebrali una volta inseriti e manovrati dall'arteria femorale all’altezza dell’inguine".

"Nei casi di ischemia cerebrale acuta la disponibilità di tecnologie d’avanguardia e professionalità dedicate è fondamentale per offrire trattamenti più efficaci sia in termini di sopravvivenza che di ridotta disabilità - commenta il dottor Padolecchia, direttore della S.C. Neuroradiologia del nosocomio pietrese - Questo episodio ci dimostra inoltre quanto sia importante poter contare su una gestione sempre più coordinata tra tutti gli attori coinvolti sia in ambito ospedaliero che extra ospedaliero".



Dopo appena pochi giorni dall'accaduto, il biker è stato dimesso. Il fatto di cronaca che aveva scosso un tranquillo ferragosto nel paese della valle Argentina aveva posto l'accento anche sulla necessità di attivare una elisuperficie in questa zona dell'entroterra dopo che l'elisoccorso era atterrato su un ponte. Un progetto su cui si sta muovendo l'amministrazione comunale del sindaco Manuela Sasso per identificare le aree idonee a questo tipo di investimento di cui beneficerebbe l'intero comprensorio.