Book sharing a Dego: libri da condividere grazie all'iniziativa del Circolo Culturale (FOTO)

Una biblioteca all'aperto nella zona di piazza Botta, in pieno stile book sharing. L'iniziativa nata nel 2021, grazie all'intraprendenza del Circolo Culturale di Dego, è cresciuta nel tempo, riprendendo ulteriormente vigore nell'ultimo periodo.

Le regole di ingaggio sono semplici: si può prendere un libro, leggerlo, prestarlo, tenerlo o restituirlo. Portare dei volumi che non si leggono più. Il tutto all'insegna della condivisione.

"Tutti i libri sono stati donati alla nostra associazione - spiegano dal Circolo Culturale di Dego - Abbiamo volumi sia per adulti che per ragazzi e bambini. Sostanzialmente dipende molto da cosa ci viene portato. Non prendiamo dizionari, enciclopedie, riviste e libri scolastici. Da alcune settimane abbiamo iniziato a timbrare i testi con il logo del Circolo, un po' come fanno le vere biblioteche, per monitorare il più possibile il loro percorso".

Un'iniziativa ambiziosa, destinata a proseguire con alcune migliorie: "Ringraziamo il comune per il sostegno. Abbiamo in programma alcuni interventi per rinnovare ulteriormente la postazione, invitando la consultazione dei volumi anche in loco, oltre che al prestito. Condividere un libro è un viaggio culturale per il libro stesso", concludono dal Circolo Culturale.