L’ex sindaco di Arnasco Alfredino Gallizia è Cavaliere della Repubblica

Alfredino Gallizia è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Il titolo onorifico è arrivato lo scorso 2 giugno (ma passato in sordina e solo recentemente reso noto dal quotidiano online Albenga Corsara), per il docente scolastico di lingua Inglese, responsabile di importanti progetti educativi internazionali, dirigente del’AEDE (Association Européenne des Enseignants), oltreché ex sindaco di Arnasco, con una lunga carriera nella politica. Il professor Gallizia è sempre stato attivo anche nel sociale, è tra i fondatori dell’Associazione Amici dell’Olivo e sostenitore delle numerose attività realizzate dalla Cooperativa Olivicola di Arnasco, impresa annoverata tra le più importanti del settore nella provincia di Savona.

Il suo impegno in tutti i campi ha lasciato un’impronta talmente significativa da aprirgli le porte per la candidatura e successivamente, in occasione della Festa della Repubblica, il conferimento del titolo: