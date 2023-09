Sassello: "Viaggio di ritorno", una nuova mostra di Dino Gambetta

La mostra rappresenta l’atteso e gradito ritorno sulla scena artistica dell’artista albisolese, molto conosciuto e apprezzato. Per i suoi numerosi ammiratori è un’occasione imperdibile per ammirare le sue ultime opere, realizzate dopo un periodo di inattività.

Un evento promosso da Palazzo Salsole e che per due giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 permetterà di ammirare gli ultimi acquerelli che regalano come sempre grandi emozioni.

Dino Gambetta, è nato ad Albisola nel 1954 ed ha iniziato giovanissimo a frequentare l’ambiente artistico della città. Ha esposto per la prima volta nel 1977 e dopo diverse mostre collettive e personali ha partecipato e vinto al Concorso nazionale indetto dalla Confagricoltura realizzando dei grandi pannelli in ceramica per la sede nazionale di Palazzo Fortuny a Roma. Ha esposto nelle principali città italiane ed anche all’estero. Le sue opere sono oggi presenti in numerose collezioni pubbliche e private italiane della comunità europea. Spazia con semplicità ed ironia nelle più varie tecniche pittoriche utilizzando materiali diversi come la ceramica, il vetro fuso, il legno, il ferro, la cartapesta e la stoffa. Ha realizzato giocattoli, giochi e fischietti in terracotta, scrive racconti per bambini ed ha ottenuto molti premi e riconoscimenti, fra cui il premio Concorso Nazionale d’Arte Popolare di Albissola.