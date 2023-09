Attualità |

Savona, maggioranza e minoranza in Comune trovano una quadra: approvata una mozione contro il rigassificatore

Nella mozione si chiede di "intraprendere ogni tipo di iniziativa di tutela legale qualora si rendesse necessaria e a valutare ogni tipo di impatto dell’opera, comprese le ricadute su aria, suolo e mare"

Dopo una discussione durata un'ora la maggioranza e la minoranza durante il consiglio comunale monotematico di Savona sul progetto del rigassificatore, hanno trovato una quadra su una mozione con una presa di posizione unitaria. Nell'apertura del parlamentino savonese sia l'opposizione che i gruppi di maggioranza avevano presentato due testi distinti. Da lì la sospensione della seduta per cercare di trovare una quadra. "Intervengo per caldeggiare questo consiglio a una posizione la più larga possibile e unitaria nella direzione di quello che abbiamo affermato in diverse circostanze e anche nel corso della commissione - ha detto il sindaco Marco Russo - pensavo ci fosse stato un lavoro che avesse portato ad un testo unitario, non è così, però c'è la disponibilità a lavorarci. Cerchiamo di dare un senso di grande serietà e di considerazione del momento che stiamo vivendo. Sarebbe un grande senso di compattezza al nostro interno che corrisponde ad una compattezza territoriale". Successivamente è stato presentato un testo condiviso poi votato da tutto il consiglio comunale all'unanimità. "Il Consiglio Comunale per quanto evidenziato in premessa esprime la propria contrarietà all’attuale progetto “FSRU Alto Tirreno e collegamento alla rete nazionale gasdotti” e pertanto impegna il Sindaco e la giunta: a compiere ogni azione politica e amministrativa utile al fine di sostenere le esigenze del nostro territorio; a valutare di procedere con la nomina di figure professionali esterne per la valutazione degli aspetti giuridico-amministrativi al fine di supportare il Comune in tutte le fasi dell’iter procedurale per garantire così la massima tutela dell’ente nei confronti della struttura commissariale; ad intraprendere ogni tipo di iniziativa di tutela legale qualora si rendesse necessaria; a valutare ogni tipo di impatto dell’opera, comprese le ricadute su aria, suolo e mare comprendendo l’intero ciclo di cantiere e le operazioni di de-commitioning; di inviare il presente testo agli organi istituzionali competenti" viene spiegato nella mozione.

Luciano Parodi

