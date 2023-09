Si svolgerà il prossimo mercoledì 27 settembre, dalle 8.10 alle 11.10, presso l'Istituto Comprensivo "Savona 2" di via Caboto l'assemblea in orario di servizio indetta da Cisl Scuola per gli istituti del comprensorio di Savona (da Spotorno a Varazze con IC Sassello).

Nel corso delle tre ore si parlerà della situazione politico-sindacale, delle ragioni della firma da parte di Cisl del rinnovo contrattuale concentrandosi sugli aspetti normativi e sugli effetti economici, varie ed eventuali.