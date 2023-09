Scattata l'allerta gialla su tutta la Liguria per possibili temporali: cesserà alle ore 16 di oggi, sabato 16 settembre

E' scattata alle ore 8 della mattinata odierna e si concluderà nel pomeriggio, sempre di oggi 16 settembre, l'allerta gialla su tutta la Liguria per possibili temporali.

Il transito di una di un impulso perturbato in quota, associato a un'avvezione caldo-umida nei medi livelli, potrebbe determinare precipitazioni da sparse a diffuse in spostamento da Ponente a Levante seppur in maniera disomogenea con alta probabilità di temporali forti o organizzati tra la mattinata e il pomeriggio.

Il tutto figlio di una perturbazione che interesserà l’Europa ed il Mediterraneo occidentali in uno scenario molto incerto.

Nel pomeriggio è poi atteso un rinforzo dei venti da est, nordest lungo la costa del ponente, dove il mare nelle ore centrali del sabato sarà localmente molto mosso, fino a localmente forti sui capi esposti.

La residua instabilità prevista per la notte dovrebbe poi lasciare spazio a una giornata contrassegnata per lo più dal sole con qualche nuvola sparsa per domani, domenica 17 settembre.