Crolla nel '92 il ponte in località Olmo-Casino ad Albisola: ordinanza del sindaco per rimuovere il pilone rimasto

Nel settembre del 1992 è stato distrutto a causa dell'alluvione il ponte pedonale/veicolare in località Olmo-Casino ad Albisola Superiore e il Comune dopo 31 anni ha deciso di intervenire per la demolizione del pilone rimanente nell'alveo del Sansobbia.

Il sindaco Maurizio Garbarini ha infatti firmato un'ordinanza in quanto la presenza del pilone in sponda sinistra del torrente costituisce un potenziale pericolo in caso di forti piene perchè risulterebbe essere una causa di ostruzione e erosione anomala della sponda a causa della deviazione del flusso fluviale, generando così pericolo per la vicina strada pubblica e le abitazioni limitrofe.