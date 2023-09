Albenga, colpo della Polizia locale allo spaccio nella piazza ingauna: doppio arresto

Gli uomini dell’unità operativa Sicurezza Urbana del Comando di Polizia Locale di Albenga hanno arrestato nei giorni scorsi, a seguito di un’attività d’indagine durata alcuni mesi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, un soggetto straniero, D. A., classe 1981, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo risulta, secondo gli investigatori, sarebbe un esponente di rilievo nell’ambito del controllo dello spaccio nell’albenganese e così, a seguito delle risultanze dell'attività d’indagine, la Procura della Repubblica di Savona ha emesso nei suoi confronti l'ordinanza di custodia presso il carcere di Imperia.

L'attività del corpo della Polizia Locale di Albenga prosegue su tutto il territorio, mantenendo una costante attenzione al contrasto di fenomeni connessi al degrado urbano, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Proprio a seguito di questa attenzione al territorio il giorno successivo all’arresto del 42enne D.A., infatti, il Nucleo di Sicurezza Urbana ha eseguito ordinanza di cattura di un soggetto, D.K., di nazionalità marocchina, a seguito di cumulo di pena. L’uomo, tratto in arresto, è stato condotto anch'egli presso la casa circondariale di Imperia dove sconterà la propria pena.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.

“Operazioni come quella che ha portato all’arresto effettuato nella giornata odierna dagli agenti della polizia Locale di Albenga evidenziano la massima attenzione sul tema sicurezza - afferma l’assessore alla Sicurezza e al Commercio, Mauro Vannucci - Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli uomini e le donne del Comando di via Bologna e le forze dell’ordine costantemente al lavoro a 360° sul territorio”.

“Questo lavoro costante sulla sicurezza, effettuato sia attraverso operazioni specifiche che con attività di presidio quotidiano del territorio - aggiunge Vannucci - comporta inoltre importanti benefici per il turismo nella nostra splendida Città, sempre più meta prediletta di turisti italiani e stranieri.Albenga sta vivendo un momento d’oro, è sotto gli occhi di tutti. Se questo è possibile è grazie alla collaborazione pubblico/privato, all’attività Amministrativa, a quella sulla sicurezza fatta da polizia locale e forze dell’ordine e all’accoglienza sempre più caratteristica che contraddistingue i nostri commercianti e i gestori delle attività recettive presenti sul territorio” conclude l'assessore.