Borgio Verezzi, gruppi di minoranza compatti: "Scuola bene della comunità, non spazio di propaganda di chicchessia"

"È iniziato il nuovo anno scolastico e gli alunni di Borgio Verezzi, a cui facciamo il nostro augurio, cominceranno il nuovo percorso ancora costretti ad usufruire di aule provvisorie in attesa della fine lavori del nostro plesso scolastico". Così Gabriele Murrighile, capogruppo di minoranza a Borgio Verezzi (gruppo "Borgio Verezzi x tutti").

"Abbiamo visto che finalmente il cantiere è ripartito, in ritardo rispetto alle date comunicateci sia in consiglio comunale che a mezzo stampa, ma ci auguriamo comunque che questa brutta storia si concluda presto - prosegue Murrighile - Una nota è doverosa in risposta alle dichiarazioni del mese scorso del vicesindaco Ferro: vorremmo ricordare che la scuola è un bene pubblico e che quindi è giusto che tutta l’Amministrazione (compresa la minoranza) se ne interessi proprio nell’interesse della stessa. Quando si legge di polemiche sterili rimaniamo senza parole, c’è stata una grande attenzione rivolta sempre a garantire che i nostri studenti trovassero spazi e soluzioni adeguate abbiamo riportato le numerose preoccupazioni che alcuni insegnanti e molti genitori ci hanno giustamente rivolto".

"Il vicesindaco ha voluto sollevare una vuota polemica contro le minoranze che hanno fatto, e che continueranno, a fare il loro dovere - continua l'esponente d'opposizione - È una polemica che respingiamo. La scuola è un bene della comunità, non spazio di propaganda di chicchessia. Il compito del Comune, e quindi della Giunta, è quello di garantire una buona edilizia scolastica. Il resto compete alla Scuola, non certo al vicesindaco. Quindi con buona pace del prof. Ferro continueremo a tenere alta l’attenzione su di essa, monitorando attentamente il suo lavoro avendo già inviato, insieme al capogruppo Pizzonia, una richiesta di accesso agli atti per garantire trasparenza e controllo da parte nostra nel solo interesse di tutelare un’eccellenza della comunità borgese e non solo".

"Il primo giorno di scuola è sempre un giorno molto importante ed è per questo che voglio fare gli auguri a tutti gli studenti, nuovi e non che il loro anno scolastico a Borgio Verezzi possa procedere nel migliore dei modi, come una scuola famosa in zona per essere un polo di eccellenza come la nostra dovrebbe garantirgli - aggiunge il capogruppo di minoranza Maddalena Pizzonia - Certo è che mi accodo al risentimento del Gruppo Consiliare 'Borgio Verezzi x tutti' soprattutto nell’accusa di polemiche sterili ed anzi sottolineo come il vicesindaco abbia espresso con estrema nonchalance di aver negato l’accesso ai cantieri della scuola ai gruppi di minoranza, gesto non obbligatorio ma assolutamente e solamente politico".