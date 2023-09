Celle Ligure: il prossimo week end con Fiori Frutta Qualità...

Il centro storico di Celle Ligure sarà trasformato per il tredicesimo anno in uno splendido giardino, ricco di colori e profumi: una full immersion di due giorni per conoscere ed apprezzare la migliore selezione di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle.

Circa 100 selezionati espositori animeranno, per l'intero week-end un insolito percorso in cui si potranno osservare, apprezzare ed acquistare piante poco note da orto e da frutto, rare, insolite e curiose.

Non mancheranno proposte di sementi, bulbi, attrezzature per il giardinaggio, vasellame, editoria specializzata, arredo da giardino, giochi e lampade ad energia solare.

In esposizione e vendita pregiate qualità di frutta e ortaggi, con particolare attenzione a quella antica appartenente alla tradizione, che riporta a sapori dimenticati: prodotti, espressione delle diverse identità territoriali italiane ed in particolare liguri, sinonimo di eccellenza, come la patata quarantina, l’aglio di Vessalico, l’albicocca di Valleggia, il chinotto, il cavolo navone.

Frutta, zucche, bacche, peperoncini, coloreranno le due giornate al ritmo antico della natura nel suo magico ed eterno avvicendarsi delle stagioni.

PROGRAMMA

Sabato 23 settembre

ore 11,00

“Pomona di Gallesio, antichi frutti recuperati”, I Vivai Montina presentano le cultivar recuperate con curiosità usi, proverbi e modi di dire legati alle piante e alcune nozioni tecniche sulla coltivazione dalla piantagione agli innesti, varietà recuperate anche le "Antiche Cultivar" di olive liguri con le quali nell'azienda agricola Il poggio del Nonno Piero di Giulia Montina si realizza un olio EVO che verrà offerto in degustazione a fine incontro.

ore 15,00

Biotrituratore – dimostrazione pratica di un utile alleato di ogni giardiniere. A cura di Le Riunite. Recupero e compostoggio degli sfalci e dekla potatura Simonetta Chiarugi.

ore 16,00

Alla riscoperta del “Moco, antico legume alimento dei contadini “diventato Presidio Slow Food a cura di Gianpietro Meinero, segretario della Condotta Slow Food Alta Valle Bormida.

Domenica 24 settembre

ore 11,00

Carlo Pagani “Il Giardino secco” realizzare un giardino sostenibile capace di adattarsi alle nuove esigenze climatiche e alle modifiche ambientali.

ore 15,00

Composizioni sostenibili senza utilizzo della spugna sintetica.

“Orto in Tavola” centrotavola con verdura dell'orto e “Ghirlanda autannale” Paola Zattera insegnante dimostratrice e giudice internazionale di decorazioni Floreali.

L'evento è a ingresso libero e avrà luogo anche in caso di pioggia, anzi le piante ringrazieranno!