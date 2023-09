Albissola, l'Esercito del Piccolo Pesce lascia la fontana del Molo Sant'Antonio: nei mesi scorsi fu colpita dai ladri

L'installazione di Nino Ventura, composta da ben 12 personaggi in terracotta alti oltre 3 metri e realizzata nel 2008 nel Centro Museale Fornace Pagliero a Castellamonte, si ispira all’esercito di terracotta di Xi’an, costruito tra il 246 e il 206 a.C. come riproduzione dell’armata che portò lo stato di Qin alla vittoria e unificazione dell’Impero cinese ed è stata visibile per tutta l’estate all'interno della fontana del Molo Sant'Antonio che sarà oggetto di restyling dalle prossime settimane.