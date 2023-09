Politica |

Rigassificatore, Grisolia (minoranza Altare) prende tempo: "Dubbi di carattere tecnico ed economico"

"Aspettiamo un incontro con il commissario di governo e i tecnici di Snam", aggiunge il capogruppo di opposizione

"Pensando alle possibili opere e agli oneri, il nostro comune avrebbe un vantaggio, quindi potremmo pensare di protendere a favore del progetto, ma in ambito provinciale, il nostro pensiero è più spostato verso il no, tenuto conto che non abbiamo ancora avuto rassicurazioni sui rischi per l'ambiente marino, nonché per quanto riguarda la sicurezza e le ricadute sul turismo". E' questa la posizione di Giuseppe Grisolia, capogruppo di minoranza ad Altare. Come noto il comune valbormidese fa parte dei cinque territori interessati dal progetto rigassificatore: "Aspettiamo un incontro con il commissario di governo Toti e i tecnici Snam per approfondire questi dubbi di carattere tecnico ed economico". L'occasione potrebbe essere il prossimo 28 settembre, quando l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Briano sarà in Regione per parlare del progetto: "Al momento non abbiamo ricevuto alcun invito ufficiale", conclude Grisolia.

Graziano De Valle

