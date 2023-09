"Pietra Forever: Dream & Win", ecco i biglietti vincenti

Ieri sera al Cinema Teatro comunale Guido Moretti di Pietra Ligure, con lo spettacolo Dream&Win Show, è andata in scena l’estrazione dei biglietti della lotteria "Pietra Forever: Dream&Win", organizzata dall’associazione Facciamo Centro.

La serata, condotta da Gabriele Gentile, ha avuto per protagonista Nicole Magolie con il suo omaggio alla storia della grande musica pop dagli anni ‘70 ad oggi. Tutto l’incasso sarà devoluto all’associazione "Il Sorriso di Benedetta" nata per volere della famiglia Ottonello, in ricordo della figlia Benedetta spentasi nel 2016 a soli 11 anni, a seguito di una malattia rara.