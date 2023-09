Andora, il porto diventa sempre più inclusivo: installata una gruetta per rendere più agevole la discesa in barca

Porto di Andora sempre più inclusivo. Mentre l'A.M.A. ha completato l'installazione di una gruetta con tre basi, su altrettanti pontili, per rendere agevole la discesa in barca delle persone portatrici di disabilità, al Salone Nautico di Genova il sindaco Mauro Demichelis, il presidente dell'A.M.A. Fabrizio De Nicola, l'amministratore delegato Silvia Garassino, il Circolo Nautico, la Andora Match Race e la Lega Navale, incontrano Marco Rossato, il primo velista in carrozzina che ha realizzato la circumnavigazione in solitaria dell'Italia, approdato alla fiera della nautica con il compagno di regata Igor Macera.

Andora ha presentato anche il WindFestival la più grande expo d'Italia dedicata agli action sport che prevede anche una gara di parawindsurf con atleti amputati e non vedenti. Ricco di stimoli il dialogo con Rossato e Macera.

"Progettavamo da tempo l'incontro. I due velisti hanno appena terminato un giro dei porti italiani per testarne l'accoglienza - spiega il presidente De Nicola - Abbiamo chiesto loro di visitare il nostro approdo e in particolare a Rossato di guidarci nell'individuare gli interventi più efficaci per renderlo inclusivo e aperto a tutti, ai portatori di disabilità in particolare".

"Abbiamo appena terminato l'installazione di una gruetta con tre basi su altrettanti pontili che permetteranno alle persone con disabilità di accedere comodamente alle barche - prosegue De Nicola - Fino ad ora le procedure era complesse anche se le manifestazioni veliche inclusive non sono mancate in questi anni, grazie alle nostre associazioni e ai volontari. Nell'intento dell'A.M.A. c'è quello di ampliare ulteriormente la dotazione su altri pontili e avviare un percorso di inclusività spinta nell'ambito delle strutture già esistenti e in sintonia con l'evoluzione architettonica del porto. Siamo interessati anche all'uso di un software che testa, in evoluzione con le normative, quanto gli approdi siano inclusivi".

"Il sindaco di Andora ha apprezzato i suggerimenti dei due velisti e accolto con piacere l'ipotesi che Rossato faccia un primo sopralluogo ad Andora già nei primi mesi del 2024.

"Rossato ci ha dato già molti suggerimenti e fatto esempi concreti anche su piccoli dettagli - ha dichiarato Demichelis - Un porto più inclusivo è ideale non sono per le persone con disabilità, ma è accogliente anche per gli anziani, per i diportisti più maturi, che non sono pochi e per le famiglie con bambini. Diventa un luogo di incontro aperto così come desideriamo che sia in futuro il nostro approdo, dove davvero tutti possano vivere facilmente l'esperienza del mare e non rinunciare alla passione per la nautica o per la vela, malgrado i limiti fisici".

All'incontro e al Salone Nautico erano presenti Giovanni Bencivenga presidente del Circolo Nautico di Andora insieme ad Antonella Volpe, Giulio Guarini dell'Andora Match Race, Matteo Basile della Lega Navale che grazie all'installazione della nuova gruetta già pensano all'organizzazione di gare dedicate ai portatori di disabilità.

"L'obiettivo è ottenere una gara nazionale - anticipa Giovanni Bencivenga - Le nuove dotazioni del porto, le gruette installate dall'A.M.A. sono fondamentali insieme al campo di gara e agli spazi del porto che ad Andora davvero non mancano. Siamo grati al comune ed all' A.M.A. per l'investimento economico fatto".

Tutti le associazioni hanno confermato la volontà di fare squadra. "Da tempo promuoviamo la vela senza barriere con le attività e le gare su imbarcazioni NEO 495, anche in collaborazione con il comune di Andora - spiega Guarini- Siamo pronti a metterci al lavoro. E' un importante gioco di squadra. La vela inclusiva è sport, ma vuol dire anche soggiorni scuola e turismo. Siamo pronti ad accogliere competizioni di livello".

Anche La Lega Navale di Andora ha esperienza di assistenza. "Abbiamo realizzato molti progetti, anche con disabili gravi che hanno potuto fare esperienza del mare anche con la canoa - spiega Basile - La vela inclusiva è fra i nostri obiettivi".

Al Salone Nautico di Genova, Andora ha presentato alla stampa anche la prima edizione andorese di WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, che si prepara al via dal 28 settembre al 1 ottobre 2023 sul litorale di Andora, con campioni di tutte le discipline.

Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 che organizza la manifestazione con il comune di Andora, hanno presentato il programma che prevede anche una competizione dii parawindsurf, che vede fra i partecipanti atleti amputati e anche non vedenti: "La passione per il mare e per lo sport non ha davvero barriere e noi siamo sempre pronti a agevolarla. Vogliamo che questa disciplina sia riconosciuta alle paraolimpiadi. Ci crediamo molto".