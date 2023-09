Borghetto ricorda Carlo Scazzola: "Nostalgia del tempo trascorso insieme, fortunati ad averti conosciuto"

"Amici e compagni - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa- hanno ricordato Carlo per le sue grandi doti umane e per le sue capacità sportive. Per me è stato anche un precursore perché già in allora aveva avuto la sensibilità di avere una visione moderna del calcio e dello sport in generale. Oggi abbiamo tutti maturato la consapevolezza che lo sport non è solo attività fisica, agonismo o competizione. Lo sport non solo contribuisce al nostro benessere psico fisico ma ha anche una fortissima valenza sociale".