Rigassificatore, prosegue la protesta: un No "umano" contro il progetto sulla spiaggia di Zinola (FOTO)

Un no "umano" per contrastare ancora una volta il progetto per il posizionamento della nave rigassificatrice "Golar Trundra" a circa 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona.

Quella di oggi è solo il preludio alla contestazione prevista per la mattinata di lunedì 25 settembre dalle ore 10.00 sotto il palazzo della Regione e in Piazza De Ferrari in occasione del consiglio regionale sul tema rigassificatore. Molti i savonesi (oltre 40 tra gruppi civici, comitati, associazioni, partiti e sindacati di base le organizzazioni riunite nel coordinamento per il "No al rigassificatore") che si sposteranno principalmente in treno per partecipare alla manifestazione