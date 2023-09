Attualità |

Rigassificatore, il consiglio regionale favorevole al progetto. Pasa (Cgil): "Uno schiaffo pesante al territorio"

"Anche i consiglieri di maggioranza eletti in provincia di Savona si sono espressi a favore non tenendo conto delle contrarietà"

"Favorevole o contrario al rigassificatore nella rada di Savona/Vado? Nessuna sorpresa. Il consiglio regionale vota favorevolmente al progetto". A dirlo è il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa a seguito della votazione in Regione sul progetto legato al posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra a 4 km dalla costa di Vado e 2.9 km da Savona. "Uno schiaffo pesante al territorio, inoltre anche i consiglieri di maggioranza eletti in provincia di Savona si sono espressi a favore non tenendo conto delle contrarietà dimostrate da tutto il territorio. Ha vinto lo slogan 'Prima la fedeltà al presidente e poi il territorio e i cittadini' - ha continuato Pasa - I cittadini savonesi, e non solo, da oggi sanno con certezza chi è favorevole e chi è contrario. Sanno con certezza chi rappresenta, cosa e chi". "Non tenere conto delle mobilitazione di centinaia di cittadini, della contrarietà di associazioni datoriali, sindacati, associazioni, comitati e di migliaia di savonesi non è soltanto ingiusto ma è irresponsabile e va contro il mandato che gli stessi cittadini hanno messo nelle mani dei consiglieri regionali - conclude il segretario della Camera del Lavoro di Savona - Ora anche i Sindaci e i consiglieri Comunali devono sciogliere le riserve e avere la responsabilità politica di dichiarare se sono favorevoli o contrario al progetto del rigassificatore nella rada di Vado/Savona".

Luciano Parodi

