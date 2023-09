Albissola, ambulanza urta una cancellata e finisce fuori strada: paura in via Gentile (FOTO)

Soccorsi mobilitati nella tarda mattinata odierna ad Albissola Marina. L'allarme è stato lanciato in via Gentile. Secondo quanto riferito, un'ambulanza della Croce Oro, per cause ancora in via di accertamento, ha urtato una cancellata finendo fuori strada.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato sul posto i vigili del fuoco con l'autogrù, i sanitari e le forze dell'ordine.

Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito qualche disagio. Fortunatamente, nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche.