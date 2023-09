"Whybio?" a Savona, le novità della nona edizione: viaggi olfattivi, immersive room, yoga e conferenze

Al via la nona edizione di “WhyBio?” l’evento dedicato a salute, benessere e vivere sostenibile che ogni anno si presenta al grande pubblico nella Fortezza del Priamar di Savona. Quest’anno l’appuntamento sarà il 29-30 settembre e 1 ottobre. Inaugurazione venerdì 29 settembre ore 15 e apertura della manifestazione tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20.

Tantissime le novità di questa edizione, un ricco programma fitto di eventi collaterali, tante attività a cui poter partecipare e molti relatori che si avvicenderanno in Sala Congressi della Sibilla e Conference Room - allestita nel Palazzo del Commissario - per affrontare ed approfondire tematiche molto importanti di ambiente, territorio, salute, transizione ecologica ed energetica, agricoltura, edilizia che quest’anno più che mai sono di grande attualità.

“Il legame tra “WhyBio?” e la Città di Savona non è semplicemente testimoniato dalla quantità delle sue edizioni (l'anno prossimo sarà il decennale) – commenta il vicesindaco e Assessore al C Commerico Elisa Di Padova - ma anche e soprattutto dall'integrazione dei temi affrontati da questa bella e importante manifestazione con gli asset di sviluppo della nostra città. La nostra Fortezza dunque anche quest'anno parlerà a cittadini e turisti di ciò che Savona potrà essere e diventare grazie alla collaborazione di tanti soggetti coinvolti dagli organizzatori che stimoleranno la consapevolezza nella nostra comunità, a partire dai più piccoli con iniziative e laboratori dedicati, con la parola d'ordine del "vivere sostenibile"; e sarà un'occasione in più grazie a questa manifestazione per attrarre persone e far scoprire la bellezza del Priamar e di tutta la città".

“Siamo estremamente soddisfatti di quanto sia cresciuto negli anni l’interesse per questo appuntamento che vede protagonista la città, una splendida location e temi sempre più attuali - commenta Laura Chiara dello staff organizzativo - Un percorso davvero molto faticoso ma che ci sprona ogni anno a creare un’edizione sempre più ricca di contenuti, grazie a importanti sponsor, agli espositori qualificati, ai grandi relatori e professionisti e alle tante collaborazioni nate nella lunga vita della manifestazione. La nona edizione è davvero un tripudio di novità e, per questo motivo invitiamo tutti a visitare, conoscere, approfondire e vivere WhyBio!”.

E' impossibile, infatti, elencare tutto ciò che è in programma per questi tre giorni, ma non si potrà andare a WhyBio senza provare il percorso nella “Immersive Room” di ETT, dove l’emozione sarà indescrivibile così come nell’Area Innovazione e Digital Techonology che permetterà al pubblico di fare un viaggio 3D. Anche il percorso olfattivo all’ingresso della manifestazione sarà un tripudio di profumi ed un’esperienza unica, così come tutte le discipline all’aperto che accompagneranno il pubblico in un weekend di sano relax. Basterà un abbigliamento comodo e un tappetino per partecipare poi alle sessioni dello Yogafest con le più importanti scuole ed alcune prove pratiche organizzate da espositori della salute e benessere presenti in manifestazione.

Per tutti i professionisti è stato creato un ricco programma di conferenze, una tavola rotonda e dibattiti che saranno tenuti da relatori di fama internazionale e prevedono crediti formativi in coordinamento con gli Ordini professionali.

Ilaria Falconi, tecnologo di ricerca III livello CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia c/o MASAF, afferma che “è un onore partecipare alla nona edizione di Whybio. Durante la manifestazione verranno affrontati i temi inerenti le dinamiche di trasformazione del paesaggio italiano alla luce delle strategie di transizione ecologica e di neutralità climatica”. Nei tre momenti di confronto programmati la dottoressa Falconi interverrà sui temi inerenti il carbon farming; le pratiche di gestione sostenibile del suolo in grado di contribuire alla mitigazione climatica, al miglioramento della qualità dell’aria, alla tutela delle risorse idriche e alla fertilità del suolo; le agroenergie e le energie rinnovabili; la bioeconomia e la nuova architettura della Politica agricola comune. La manifestazione rappresenterà, dunque, un momento di confronto e dialogo per gli addetti ai lavori (ad es. funzionari regionali e agricoltori), i tecnici, gli enti di ricerca, le organizzazioni professionali e la cittadinanza.

Da WhyBio partirà anche il primo appuntamento per dar vita a “Savona città della voce” che vedrà la città protagonista di un nuovo progetto dedicato alla voce e al benessere, soprattutto per i giovani. E proprio ai giovani (bambini e ragazzi) è dedicata una serie di appuntamenti con laboratori, presentazioni ed esperienze che li vedrà coinvolti e parte attiva della manifestazione. Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre sarà possibile incontrare il Dott. Mozzi che presenterà il suo libro ed incontrerà il suo pubblico, che non lo vede in Liguria ormai da molti anni. Sabato mattina dalla Fortezza partirà anche una tappa del “Trekking urbano” che, nell'ambito della manifestazione, propone una speciale visita guidata alla Fortezza in punti spesso inesplorati e fantastici.

A WhyBio sarà poi possibile fare una pausa per il pranzo o godersi un aperitivo nel giardino della Cittadella dove, in collaborazione con “Il SEI @ WhyBio” sarà allestito un punto ristoro che accompagnerà tutti i giorni della manifestazione con menu’ sfiziosi a base di ottimo cibo. Tanti, tantissimi altri eventi collaterali vi aspettano da venerdì a domenica e, per questo, vi invitiamo a seguire le pagine Instagram @why_bio e Facebook @whybio @WHYBIO 2023 oltre al sito della manifestazione www.whybio.it. Ingresso libero.