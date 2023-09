Savona, previsti nuovi dipendenti che lasceranno il lavoro, il Comune rivede il Piano delle assunzioni

Sono quindici le nuove assunzioni che Palazzo Sisto ha programmato di fare entro l'anno, oltre a quelle previste dal “Piano integrato di attività e organizzazione” - Pao. Il Piano aggiornato per gli anni 2023-2025 è stato approvato con una delibera di giunta il 1 giugno scorso ma, successivamente a quella data altri dipendenti hanno lasciato Palazzo Sisto.

Con la chiusura in anticipo del piano di riequilibrio il Comune ha potuto riprendere ad assumere , beneficiando inoltre dei finanziamenti previsti dal Pnrr. Nel 2017, con il Comune in predissesto alle prese con il Piano di riequilibrio e il blocco del turn over, i dipendenti erano 290 e sono passati a 315 al 31 dicembre del 2022.

Con le nuove assunzioni, oltre a quelle già pianificate, l'organico del Comune dovrebbe arrivare a oltre 350 unità. Le nuove assunzioni che sono state inserite nel Piano, con una recente delibera di giunta sono, per il tempo indeterminato : uno specialista tecnico in sostituzione di un dipendente cessato il 15 settembre, un agente di polizia municipale in sostituzione di un dipendente cessato il 4 agosto, un istruttore amministrativo in sostituzione di un dipendente che cesserà il lavoro dal 1 ottobre; due assistenti sociali finanziati dalla Regione con il fondo nazionale per la non autosufficienza.

Inoltre si prevede la sostituzione di un agente di polizia municipale ad invarianza della spesa in caso di cessazione dal servizio o trasferimento in mobilità. Le assunzioni a tempo indeterminato saranno in parte per concorso, in parte per mobilità e in parte accedendo alle graduatorie.

Le assunzioni a tempo determinato riguarderanno invece: un istruttore amministrativo, tre assistenti sociali, una educatrice con contratto di somministrazione.

Palazzo Sisto ha inoltre modificato l'inquadramento di altre due figure professionali, mantenendo comunque l'area di inquadramento prevista per il direttore della biblioteca che sarà sostituito con la figura professionale di bibliotecario e un geometra con la figura professionale istruttore tecnico.

Rimangono inoltre da fare le assunzioni che erano state previste dal piano di fabbisogno 2022-2024 “Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, proprio perché andiamo a premiare delle competenze anche interne al nostro comparto delle Risorse umane – spiega l'assessore con delega al Personale Gabriella Branca - andiamo avanti con il numero delle assunzioni e vediamo che la contabilità delle risorse umane è nettamente migliorata".

"Gli ultimi ingressi di quest'anno sono stati notevoli - conclude Branca - mancano ancora 11 figure che stiamo completando entro la fine dell'anno, quindi arriveremo a 356 persone dipendenti”.