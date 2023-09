Eccellenze in digitale, riprendono gli appuntamenti per le imprese

Con il Webinar “Market Place e oltre, strategie e strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti”, in programma oggi dalle 10,30 alle 12,30, riprendono gli appuntamenti con il progetto Eccellenze in digitale promosso da Unioncamere e Google col supporto delle Camere di Commerico per fornire formazione gratuita ad imprese, lavoratori e persone in cerca di occupazione.

Il seminario, promosso dal PID (Punto impresa digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria, mostrerà le opportunità offerte alle piccole e medie imprese che vogliono vendere online tramite piattaforme di terze parti, utili sia a chi è già provvisto di un e-commerce proprietario sia a chi si affaccia per la prima volta all'e-commerce. Si illustreranno i vantaggi offerti dai più noti marketplace, anche specifici, e saranno affrontate le “nuove” forme e gli strumenti di consegna a domicilio, arrivando a toccare le opportunità di social commerce.

L’iscrizione ai webinar si effettuta tramite prenotazione individuale, per ogni singolo seminario, da effettuare attraverso la compilazione e l’invio del form al link: https://docs.google.com/forms/d/1n0GA82wlSrhJ-RNLi8CP__iHXR4xDgl0PIiOc2VOxig/viewform?edit_requested=true

L’obiettivo di Eccellenze in digitale 2023-2024 è sostenere la formazione di imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione per accrescere le competenze digitali, con un focus sui temi più attuali come la cyber-sicurezza. Eccellenze in digitale consente di fruire di seminari, sessioni personalizzate e webinar formativi gratuiti, organizzati dal Punto impresa digitale della Camera di Commercio. Gli incontri, che si succederanno per tutto il 2023 e agli inizi del 2024, mirano a fornire le competenze specifiche affinchè l’uso corretto degli strumenti digitali supporti il sistema economico locale a restare competitivo, con particolare attenzione alla sicurezza e al contenimento dei costi.

Il calendario degli eventi è disponibile sul sito Web camerale alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=2291.