Programma di Sviluppo Rurale, Piana: "Potenziato il bando sui servizi di consulenza"

Via libera in Giunta, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, alla modifica sulla sottomisura M2.1 intitolata “Servizi di Consulenza” del Programma di Sviluppo Rurale che consentirà la presentazione della domanda di pagamento non solo a saldo, ma anche a titolo di stato avanzamento lavori.

“Un modo di dare l’opportunità ai prestatori di servizi- spiega il vice presidente Alessandro Piana – di presentare anche una rendicontazione intermedia per le attività realizzate”.

L’obiettivo è quello di accelerare l’erogazione dei contributi e di permettere alle aziende di accedere in modo veloce e diretto ai servizi di consulenza richiesti.

“Ricordo che questo bando ha registrato una buona partecipazione – conclude il vice presidente Piana – con l’adesione di quasi 1500 imprese e l’accoglimento di 85 domande di sostegno per un contributo totale pari a circa 950mila euro”.