Savona, un'unità mobile in piazza Sisto per la prevenzione delle malattie oculari

L'appuntamento è venerdì 29, sabato 30 settembre e poi ancora venerdì 6 e sabato 7 ottobre con l’unità mobile oftalmica sarà a disposizione dei savonesi per un controllo gratuito della vista. Il mezzo sarà in piazza Sisto i giorni 29 e 30 settembre, mentre i giorni 6 e 7 ottobre si sposterà in via Manzoni 5. Gli orari saranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

“Appoggiamo con assoluta convinzione iniziative come questa – dichiara l'Assessore Riccardo Viaggi - perché la prevenzione è la strada giusta per ridurre il rischio e affrontare eventuali malattie nelle migliori condizioni. L'iniziativa dell'Unione Ciechi è meritoria due volte: non solo perché incentiva la prevenzione, ma anche perché è generosa. E' la disabilità che aiuta l'abilità”.

A chi si presenterà verrà consegnato un numero per essere poi chiamato a fare la visita che riguarderà i problemi di vista legati al diabete, la misurazione della pressione dell'occhio e altre visite come per la miopia.

“La prevenzione - dichiara il presidente dell'Unione Ciechi, Federico Melloni - per la nostra associazione è fondamentale. Uno dei nostri sogni è quello di non avere più bisogno di un’associazione come l’Uici per mancanza di persone con difficoltà visive o cieche assolute. Si parla di barriere architettoniche e si pensa allo scalino, all'ostacolo, ma ci sono altre barriere nei confronti della malattia, altrettanto difficili da abbattere che sono quelle dei pregiudizi”.