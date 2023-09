Mobilità elettrica: ad Alassio quattro nuove colonnine di ricarica allo Stadio Alassio Parking

“Le quattro colonnine appena installate presso lo Stadio Alassio Parking in collaborazione con GESCO (nello specifico si tratta di wallbox fissati a muro, scelti nell'ottica di prevenire possibili urti e danneggiamenti delle apparecchiature tecnologiche stesse) sottolineano il nostro impegno che si rinnova verso tutte le persone che, utilizzando veicoli elettrici, hanno fatto una scelta consapevole nell'ottica di un approccio più sostenibile alla mobilità urbana”. Lo afferma l’assessore ai Lavori Pubblici e Informatica Rocco Invernizzi.

I wallbox installati presso lo Stadio Alassio Parking del Comune di Alassio, gestito tramite la società partecipata GESCO, sono stati progettati e sviluppati per garantire versatilità e affidabilità alle realtà che desiderano dotare di postazioni di ricarica elettrica i propri parcheggi e spazi. Collegati all'app “My Wallbox”, che consente di attivare la ricarica tramite codice QR senza alcun obbligo di tessere, e dotati di un caricabatterie con presa integrata, i wallbox installati ad Alassio consentono la ricarica EV per qualsiasi veicolo elettrico presente sul mercato e hanno ottenuto l'importante certificazione di protezione IK10.

“Insieme a questi avanzati dispositivi e a quelli già da alcuni anni installati dalla Marina di Alassio al Porto ‘Luca Ferrari’, nuovi punti di ricarica per i veicoli elettrici verranno predisposti in vari luoghi di Alassio – prosegue Invernizzi -. Tutto questo avverrà nell'ambito dell'ampio e articolato progetto ‘Smart City’, che grazie all'utilizzo delle avanzate tecnologie oggi disponibili renderà la nostra città una delle più all'avanguardia in Italia e in Europa", conclude l’assessore Invernizzi.

Come da delibera della Giunta Comunale n. 234 del 21/09/2023, la tariffa per la ricarica elettrica attraverso i wallbox installati presso lo Stadio Alassio Parking è di Euro 0,60 KW/h.

La gestione dei wallbox installati presso lo Stadio Alassio Parking è a cura della società GESCO, disponibile al tel. 0182-642846 per fornire agli utenti eventuali informazioni che si rendessero necessarie.