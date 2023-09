Convegni e laboratori per la Settimana Nazionale della Dislessia, il programma nel savonese

Dal 2 all'8 ottobre 2023, giunta alla sua VII edizione, avrà luogo la Settimana Nazionale della Dislessia in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week. L'obiettivo di questo evento è promuovere la consapevolezza e l'informazione sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), al fine di garantire a tutti il diritto di apprendere e lavorare secondo le proprie caratteristiche.

Durante questa settimana, si svolgeranno eventi e convegni mirati a sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sull'importanza di riconoscere e affrontare i DSA. I bambini e ragazzi con DSA presentano caratteristiche neuropsicologiche che richiedono strategie di apprendimento specifiche basate sul loro profilo di funzionamento.

L'intervento integrato tra Servizi Sanitari, famiglia e scuola è fondamentale per garantire l'acquisizione di nuove competenze e favorire un migliore adattamento al contesto di vita di chi vive con DSA.

Il Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Asl 2-Savonese, in collaborazione con le associazioni AID e Lettere Volanti APS, propone una serie di incontri rivolti principalmente agli insegnanti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, che desiderano ampliare le proprie conoscenze sulle strategie di approccio ai DSA, riconosciute come le più efficaci dalla letteratura scientifica più recente.

Il progetto prevede un Seminario iniziale, seguito da due laboratori su tematiche specifiche. Un convegno dal titolo "Disturbi Specifici di Apprendimento tra territorio, ASL e Scuola: scenari attuali" si terrà presso l'Aula Magna dell'ospedale San Paolo di Savona, Palazzina Vigiola, il 6 ottobre 2023 dalle ore 8:30 alle 16:30. Durante il convegno, professionisti dell'ambito sanitario e associativo forniranno una panoramica sulle ultime conoscenze relative ai DSA e alle offerte del territorio in termini di diagnosi e presa in carico. Il seminario è aperto al pubblico, previa registrazione.

I laboratori formativi su tematiche specifiche, tenuti dagli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della Asl 2 in collaborazione con le Associazioni AID e Lettere Volanti APS, sono a numero chiuso (massimo 20 persone) e richiedono la registrazione:

- Laboratorio "Revisione della scheda di collaborazione scuola, famiglia, Asl": rivolto ai docenti referenti DSA delle scuole primarie e secondarie di tutta la provincia di Savona. Saranno effettuati contemporaneamente due laboratori, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria, al fine di procedere a una revisione condivisa del documento per renderlo più accessibile. Il laboratorio si terrà il 16 ottobre 2023 presso la sede del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della Asl 2 in via Chiappino 29, dalle ore 15 alle 18.

- Laboratorio "E tu come fai? Laboratorio esperienziale sulle abilità quotidiane dei ragazzi/e con DSA": rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il laboratorio sarà condotto principalmente da una studentessa dell'Università con DSA, che condividerà la sua esperienza personale per aiutare i ragazzi a riflettere sulle sfide extrascolastiche che possono incontrare nella vita quotidiana e sulle strategie per affrontarle. Il laboratorio si terrà in due sedi e in due diverse date, per agevolare la partecipazione degli studenti.

Le schede di iscrizione al seminario e ai laboratori devono essere inviate via email all'indirizzo mar.siccardi@asl2.liguria.it secondo le seguenti scadenze: seminario del 6 ottobre entro il 3 ottobre; laboratorio del 16 ottobre entro l'11 ottobre; laboratori del 20 e 27 ottobre entro il 17 ottobre.

La Settimana Nazionale della Dislessia è un'importante occasione per promuovere la consapevolezza e l'empatia verso chi vive con DSA, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e supportivo per tutti.