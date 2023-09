Difficoltà a reperire segretari comunali nei piccoli Comuni, il consigliere Bozzano: “Regione Liguria al loro fianco”

“E’ stato approvato in aula l'Ordine del Giorno con cui ho chiesto a Regione Liguria di intervenire sulla grave difficoltà dei piccoli Comuni a reperire i segretari comunali. Tale ruolo è infatti fondamentale, assolutamente indispensabile nel funzionamento della macchina amministrativa che in mancanza di esso rimane ingessata”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Il problema nasce dalla carenza della figura professionale dei segretari comunali, a cui si aggiunge lo scarso interesse a rispondere alla richiesta di piccoli Comuni dell'entroterra, magari situati in aree non facilmente raggiungibili”.

“Tale situazione – prosegue - deve trovare una soluzione veloce e concreta perché i piccoli Comuni, già in difficoltà tra mille problemi da affrontare, non possono essere abbandonati a loro stessi. Con questo Ordine del Giorno, approvato dal Consiglio regionale ligure, ho ottenuto l'impegno del presidente Giovanni Toti nel portare la problematica in Conferenza Stato-Regioni, suggerendo quindi al Governo le soluzioni tecniche che ho inserito nell'atto”, conclude Bozzano.