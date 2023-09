Centro Studi Casa Jorn, assegnate due borse di ricerca internazionali

Il Centro Studi Casa Jorn inaugura un nuovo capitolo nella sua missione di promuovere la ricerca e la cultura. Grazie a una collaborazione fruttuosa con il Lions Club Savona Torretta e il Lions Club Albissola Marina e Albisola Superiore Alba Docilia, sono state assegnate due prestigiose borse di ricerca internazionali.

Nato per iniziativa della direzione del MuDA - Museo Diffuso Albisola e del Comune di Albissola Marina, il Centro Studi Casa Jorn è stato sostenuto con generosità dall'Associazione Amici di Casa Jorn e dalla Fondazione De Mari. Inoltre, il DIRAAS (Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo) dell'Università di Genova ha contribuito in modo significativo al suo sviluppo. Questa struttura rappresenta un faro culturale nell'area, impegnata nella promozione dell'arte moderna e contemporanea, con particolare attenzione all'eredità di Asger Jorn.

In seguito all'annuncio del primo bando destinato a ricercatrici e ricercatori internazionali, sono stati selezionati due borsisti di talento. Georg Schwarz, originario di Ebeltoft, Danimarca, è un consulente dei programmi internazionali presso il Museo Ovartaci di Aarhus. La sua ricerca si concentrerà sul rapporto tra l'artista Ovartaci e Asger Jorn, offrendo una prospettiva unica su questo connubio artistico.

La seconda borsista, Eva Rem Hansen, proviene da Trondheim, Norvegia, ed è una studiosa indipendente e una scrittrice freelance con esperienza nell'insegnamento presso il Museo Nazionale d'Arte, Architettura e Design. Il suo progetto si intitola "Eva Sørensen – ceramicist across media" e promette di esplorare le molteplici dimensioni dell'opera di Eva Sørensen, un'artista ceramica di spicco.

Durante il soggiorno dei ricercatori sono previste due conferenze aperte al pubblico che si terranno rispettivamente lunedì 2 ottobre alle ore 21 al Centro Esposizioni del MuDA (via dell’Oratorio, Albissola Marina), dove Georg Schwarz presenterà il contributo "L'artista Ovartaci nello specchio di Asger Jorn" e domenica 15 ottobre alle ore 21 al Museo della Ceramica di Savona (via Aonzo, 9, Savona), dove Eva Rem Hansen illustrerà un intervento dal titolo "Eva Sørensen – ceramicist across media".