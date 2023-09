Savona, dal 2024 cambia la tassa di soggiorno con l'esenzione per disabili gravi, under 14 ed altre categorie

Dopo la proposta del consigliere Orsi e il dibattito in Commissione, il consiglio comunale ha votato all'unanimità le modifiche al regolamento dell'applicazione della tassa di soggiorno esentando alcune categorie.

La questione era nata nei mesi scorsi quando, su richiesta della Prefettura, la giunta aveva proposto l'esenzione per le forze dell'ordine e di protezione civile in servizio che debbano soggiornare a Savona.

Il consigliere Orsi di PensieroLibero.zero, aveva sottolineato come non fosse presente nel Regolamento della tassa di soggiorno l'esenzione per una categoria fragile come quella dei disabili ed aveva presentato una sua proposta di emendamento. Ne era nato un dibattito fra maggioranza e minoranza che aveva portato ad inserire altre categorie, proposte da entrambi gli schieramenti.

Nel documento approvato l'esenzione della tassa si allarga a: appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia, statali e locali, vigili del fuoco ed alla protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio; i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata e un loro accompagnatore; gli studenti in gita scolastica senza limiti di età e relativi accompagnatori; gli studenti iscritti regolarmente per l'anno accademico in corso all'Università di Genova fino all'età di 26 anni; gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti.

Fino ad ora l'esenzione totale per limiti di età era fino ai 6 anni compresi ed erano esenti i lavoratori della struttura ricettiva non residenti nel Comune di Savona, i volontari che prestano il loro servizio in città in occasione di emergenze ambientali, le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell’Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza.

In elenco anche le persone che praticano una terapia riabilitativa o che assistono degenti ricoverati presso una struttura sanitaria nel Comune, limitatamente ad una persona per paziente, entrambi i genitori accompagnatori dei minori di 18 anni di età che praticano una terapia riabilitativa o che sono ricoverati presso una struttura sanitaria nel Comune.