Addio a Damiano “Nino” Cornaccia, storico verduraio di Albenga

Tutti ad Albenga lo ricorderanno come uno degli storici verdurai di via Palestro, un tempo chiamata addirittura “la strada dei verdurieri”: addio a Damiano Cornacchia, “Nino” per gli amici, che si è spento all’età di 85 anni.

Nella sua bottega, Nino aveva anche il forno e, ad Albenga, era rinomato per la sua farinata, che preparava con la sua “speciale” ricetta, che includeva anche l’erba cipollina.

“Era uno degli storici bottegai del centro storico – raccontano i Fieui di caruggi -, quando quest’ultimo era più animato per ciò che riguarda botteghe e artigiani. Tutti i Fieui lo ricordiamo con grande affetto”.

Damiano “Nino” Cornacchia lascia la moglie Maria, i figli Lucia e Giuseppe con Laura e Federico e i nipoti Matteo ed Elena.